Uccide fidanzata strangolandola dopo un litigio e poi inscena un suicidio (Di venerdì 11 dicembre 2020) . L’autopsia ha mostrato la verità Luz Belén Marino, 16 anni, è morta all’ospedale Municipale ‘Nuestra Señora de Luján’ di Buenos Aires dopo che il suo fidanzato, Cristian Zanetti, 22 anni, l’aveva strangolata a morte. Il delitto è avvenuto domenica scorsa e stava per essere L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) . L’autopsia ha mostrato la verità Luz Belén Marino, 16 anni, è morta all’ospedale Municipale ‘Nuestra Señora de Luján’ di Buenos Airesche il suo fidanzato, Cristian Zanetti, 22 anni, l’aveva strangolata a morte. Il delitto è avvenuto domenica scorsa e stava per essere L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

alex_orlowski : Complimentoni a @instagram che se ne frega di rimuovere i video di #StasReeflay che uccide la sua fidanzata per ip… - MaggioreSimona : @AlbertoLetizia2 ma perché, chi uccide la moglie o la fidanzata e un'ex è normale?? e dunque visto che normali non… - dino_andreani : Premesso che lo stupro è un crimine odioso ma com'è che c'è gente che uccide la moglie/fidanzata e becca solo 8 ann… - annamariamoscar : Youtuber ubriaco uccide la fidanzata incinta lasciandola nuda sul balcone: 'Era per una scommessa' - iamthemoi : RT @fanpage: Una storia assurda: lascia la fidanzata al gelo, incinta, per scommessa. La ragazza è morta -