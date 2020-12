Malore improvviso, Anna muore a soli 17 anni. Un’intera comunità in lutto (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una morte improvvisa, che ha lasciato tutti senza parole, immersi in un dolore lancinante. Anna Bardellone se n’è andata ad appena 17 anni, compiuti solamente il 28 novembre scorso. Una notizia terribile, che ha sconvolto i suoi genitori, i quali non potevano credere che la loro figlia fosse morta così giovane. Un decesso avvenuto dunque prematuramente e senza apparenti segnali allarmanti. Saranno fatti ulteriori approfondimenti sul dramma, che ha colpito Un’intera comunità. L’adolescente era originaria di Santa Giustina in Colle, un paese in provincia di Padova. Il suo cuore ha smesso di battere mercoledì scorso a causa di un Malore improvviso, che non le ha lasciato scampo. La sua dipartita si è verificata all’interno dell’ospedale di Camposampiero e sembra sia stata originata da una ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una morte improvvisa, che ha lasciato tutti senza parole, immersi in un dolore lancinante.Bardellone se n’è andata ad appena 17, compiuti solamente il 28 novembre scorso. Una notizia terribile, che ha sconvolto i suoi genitori, i quali non potevano credere che la loro figlia fosse morta così giovane. Un decesso avvenuto dunque prematuramente e senza apparenti segnali allarmanti. Saranno fatti ulteriori approfondimenti sul dramma, che ha colpito. L’adolescente era originaria di Santa Giustina in Colle, un paese in provincia di Padova. Il suo cuore ha smesso di battere mercoledì scorso a causa di un, che non le ha lasciato scampo. La sua dipartita si è verificata all’interno dell’ospedale di Camposampiero e sembra sia stata originata da una ...

ANCONA - Stava camminando lungo via Torresi all'angolo con piazza Ugo Bassi quando all'improvviso si è fermata e ha invocato aiuto: malore per una donna di 76 con ...

SANTA GIUSTINA IN COLLE - La comunità di S.Giustina è e sgomenta per la prematura scomparsa della 17enne Anna Bardellone, morta dopo un malore, probabilmente per una crisi ...

