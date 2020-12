In stallo la beta One UI 3 0 sui Samsung Galaxy S10 e Note 10 per problemi batteria

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Non si sono messe bene le cose per l’aggiornamentoOne UI 3.0 per iS10 e10. Il programma sperimentale che include anche il rilascio Android 11 sarebbe in una decisa fase die questo per evidentidiche gli sviluppatori starebbero cercando di risolvere, anche se forse non così celermente. Lo stato dell’arte per il rilascio di nuove versionidell’aggiornamento One UI 3.0 per gli ex top di gamma ci viene comunicato da SamMobile che ha intercettato quanto riferito da unOperation Manager del programma sperimentale. Non ci sono dunque dubbi sulla veridicità delle notizie qui fornite. Proprio iS10 e10 ...