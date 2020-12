F1, Sebastian Vettel: “Spero di poter centrare la Q3, voglio ringraziare Leclerc per il casco dedicato a me” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non è stato un grande inizio di weekend per Sebastian Vettel. Il tedesco, infatti, si appresta a vivere il suo ultimo fine settimana in Ferrari con le solite problematiche con cui ha dovuto convivere tutto l’anno in F1: macchina troppo lenta e difficile da mettere a punto. Nel day-1 dell’ultimo round a Yas Marina (Abu Dhabi) il teutonico non ha potuto far altro che riscontrare problematiche legate allo sfruttamento delle gomme sulla SF1000, comportante grosse criticità in termini di performance: Tradotto: 15ma posizione al termine di questa prima giornata di prove libere, a quasi 2? dalla Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. “Abbiamo lavorato alacremente, ma dovremo impegnarci ancora di più domani perché non riusciamo a trovare la giusta finestra d’utilizzo delle gomme, specialmente con le mescole soft. Per le qualifiche penso che l’obiettivo ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non è stato un grande inizio di weekend per. Il tedesco, infatti, si appresta a vivere il suo ultimo fine settimana in Ferrari con le solite problematiche con cui ha dovuto convivere tutto l’anno in F1: macchina troppo lenta e difficile da mettere a punto. Nel day-1 dell’ultimo round a Yas Marina (Abu Dhabi) il teutonico non ha potuto far altro che riscontrare problematiche legate allo sfruttamento delle gomme sulla SF1000, comportante grosse criticità in termini di performance: Tradotto: 15ma posizione al termine di questa prima giornata di prove libere, a quasi 2? dalla Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. “Abbiamo lavorato alacremente, ma dovremo impegnarci ancora di più domani perché non riusciamo a trovare la giusta finestra d’utilizzo delle gomme, specialmente con le mescole soft. Per le qualifiche penso che l’obiettivo ...

OA_Sport : F1, Sebastian Vettel: “Spero di poter centrare la Q3, voglio ringraziare Leclerc per il casco dedicato a me” - Marinacheritz : RT @erica1622: Ultima race week. Ultima race week di Seb in rosso. Ultima settimana di Sebastian Vettel con la rossa. - mickvell_ : RT @_thescientist17: Sebastian Vettel che saluta il compagno di squadra buttandogli addosso il succo di frutta sull’unico paio di jeans che… - DANIELDAMILANO : RT @PieroLadisa: Le vittorie più belle conquistate da Sebastian #Vettel con la @ScuderiaFerrari? Secondo me Malesia 2015, Singapore 2015, B… - SofyPiccinini : RT @calliopve: La classe di Sebastian Vettel. Ecco un’altra cosa che mi mancherà tanto. ?? #GrazieSeb -