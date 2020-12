“Escape from 2020”, l’evento ENDU per lasciarsi alle spalle quest’anno (Di venerdì 11 dicembre 2020) È con un evento multidisciplinare virtuale che gli sportivi (e non) possono chiudere questo 2020 e iniziare un anno nuovo con ancor più energia. Con “Escape from 2020” chiunque può partecipare a un evento multidisciplinare di aggregazione virtuale ma con partecipazione individuale secondo le disposizioni vigenti. Dalle ore 7.00 di mercoledì 30 dicembre alle 15.00 del 1 gennaio 2021, un’app gratuita scaricabile sul proprio smartphone terrà traccia di ogni attività sportiva. Si potrà correre, nuotare, pedalare, sciare o semplicemente camminare, in qualsivoglia posto si preferisca e in qualunque momento delle giornate. “Con ESCAPE from 2020 abbiamo voluto lanciare un evento di aggregazione seppur virtuale che vuole essere anche messaggio di speranza, chiudendo un 2020 che ci ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) È con un evento multidisciplinare virtuale che gli sportivi (e non) possono chiudere questo 2020 e iniziare un anno nuovo con ancor più energia. Conchiunque può partecipare a un evento multidisciplinare di aggregazione virtuale ma con partecipazione individuale secondo le disposizioni vigenti. Dore 7.00 di mercoledì 30 dicembre15.00 del 1 gennaio 2021, un’app gratuita scaricabile sul proprio smartphone terrà traccia di ogni attività sportiva. Si potrà correre, nuotare, pedalare, sciare o semplicemente camminare, in qualsivoglia posto si preferisca e in qualunque momento delle giornate. “Con ESCAPE2020 abbiamo voluto lanciare un evento di aggregazione seppur virtuale che vuole essere anche messaggio di speranza, chiudendo un 2020 che ci ha ...

