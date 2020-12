Crotone Spezia, i convocati di Stroppa: out Rispoli e Cigarini (Di venerdì 11 dicembre 2020) Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro lo Spezia Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di domani contro lo Spezia. Non recuperano né Rispoli, né Cigarini. Portieri: Cordaz, Festa, Crespi. Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Pereira, Marrone, Reca. Centrocampisti: Benali, Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Vulic, Eduardo. Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Riviere. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Giovanniha diramato la lista deiin vista della partita contro loGiovanni, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita di domani contro lo. Non recuperano né, né. Portieri: Cordaz, Festa, Crespi. Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Pereira, Marrone, Reca. Centrocampisti: Benali, Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Vulic, Eduardo. Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Riviere. Leggi su Calcionews24.com

