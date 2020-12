Covid | Regione Lazio | “Non rinnovate le restrizioni per megastore e mercati”

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – Da questo fine settimana il Dpcm varato dal Governo in merito alle chiusure commerciali sarà l’esclusiva disciplina di riferimento nel territorio regionale in cui avranno vigore le medesime regole previste a livello nazionale. Non sarà rinnovata l’ordinanza della Regione Lazio che prevedeva nei festivi e prefestivi la chiusura delle grandi superfici di vendita al dettaglio – ossia sopra i 2.500 mq nelle grandi città e sopra i 1.500 mq nelle città fino a 10mila abitanti – e dei mercati all’aperto nei festivi.

La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Campania comunica di non ...La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 11 dicembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 18.727, 761 morti. I tamponi effettuati sono 190.416, quasi ...