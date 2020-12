Covid, al via il reclutamento di medici e infermieri per i vaccini (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha emanato l’avviso pubblico per assumere con un contratto a tempo determinato fino a 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, che dovranno sostenere la campagna di somministrazione del vaccino nelle 1.500 strutture individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale. Dal 16 dicembre prossimo medici, infermieri e assistenti sanitari, potranno inviare la loro candidatura per via telematica sul sito del Governo all’indirizzo http://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-Covid-19/csCovid19-bandi/14487.L’avviso è rivolto a cittadini italiani, UE ed extra UE. Potranno aderire i medici pensionati, i laureati oltre agli ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, ha emanato l’avviso pubblico per assumere con un contratto a tempo determinato fino a 3.000e 12.000e assistenti sanitari, che dovranno sostenere la campagna di somministrazione del vaccino nelle 1.500 strutture individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale. Dal 16 dicembre prossimoe assistenti sanitari, potranno inviare la loro candidatura per via telematica sul sito del Governo all’indirizzo http://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza--19/cs19-bandi/14487.L’avviso è rivolto a cittadini italiani, UE ed extra UE. Potranno aderire ipensionati, i laureati oltre agli ...

