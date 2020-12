Brandon Bernard, perché la pena di morte non serve né a ridurre i crimini né i costi (Di venerdì 11 dicembre 2020) La notte scorsa è stato ucciso Brandon Bernard. Aveva quarant’anni ed era stato condannato a morte nel 1999, quando era appena maggiorenne. L’amministrazione Trump, oltre a quest’ultima esecuzione in Indiana, ne ha ancora quattro da concludere prima dell’insediamento di Biden. Questo renderà la sua presidenza quella con più condanne a morte dell’ultimo secolo. In Italia, nonostante la pena di morte sia stata abolita dal codice penale già nel 1889 – fatta eccezione per il periodo fascista – gli ultimi dati Censis sulla situazione sociale riportano un inquietante aumento del numero dei cittadini favorevoli alle esecuzioni: il 43,7% degli italiani. Per molti la motivazione è quella del deterrente. La paura di morire inibirebbe le azioni violente. È ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) La notte scorsa è stato ucciso. Aveva quarant’anni ed era stato condannato anel 1999, quando era apmaggiorenne. L’amministrazione Trump, oltre a quest’ultima esecuzione in Indiana, ne ha ancora quattro da concludere prima dell’insediamento di Biden. Questo renderà la sua presidenza quella con più condanne adell’ultimo secolo. In Italia, nonostante ladisia stata abolita dal codicele già nel 1889 – fatta eccezione per il periodo fascista – gli ultimi dati Censis sulla situazione sociale riportano un inquietante aumento del numero dei cittadini favorevoli alle esecuzioni: il 43,7% degli italiani. Per molti la motivazione è quella del deterrente. La paura di morire inibirebbe le azioni violente. È ...

amnestyitalia : #USA Brandon Bernard è stato messo a morte questa notte, la nona esecuzione federale del 2020. Sotto Trump messi a… - sad_kiddo13 : RT @louisvcute: brandon bernard ha ricevuto la sentenza di morte per un crimine commesso nel 99, quando aveva 18 anni ed era solo un compli… - ilfattoblog : Brandon Bernard, perché la pena di morte non serve né a ridurre i crimini né i costi - Killercat_larry : RT @Londovn: LA STORIA DI BRANDON BERNARD, A THREAD : - _hazxtommoo : RT @gooldenxzayn: un uomo bianco che ha commesso un crimine uccidendo 20 persone vive libero e non è stato condannato a morte come Brandon… -