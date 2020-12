**Ue: Di Maio a Ft, ok a investimenti produttivi, stop austerity** (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Dobbiamo concentrarci a spendere questi soldi nel modo più produttivo per l'Italia. All'Ue chiediamo politiche espansive, non più austerità'”. A dichiararlo, al Financial Times, è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Dobbiamo concentrarci a spendere questi soldi nel modo più produttivo per l'Italia. All'Ue chiediamo politiche espansive, non più austerità'”. A dichiararlo, al Financial Times, è stato il ministro degli Esteri Luigi Di

NicolaPorro : ?? #Conte si nasconde dietro la task force, Di Maio parla come Forlani, altri misteri sulle #mascherine di Arcuri. Q… - baita_lia : RT @Lisa90135765: 'Il nazionalismo di stagione negli ultimi 2 o 3 anni, e con cui l'Italia sta ancora convivendo, è una forma di egoismo na… - Lisa90135765 : 'Il nazionalismo di stagione negli ultimi 2 o 3 anni, e con cui l'Italia sta ancora convivendo, è una forma di egoi… - chrik5 : RT @LaVeritaWeb: Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti condividono le bordate di Matteo Renzi a Giuseppi: se va avanti con la task force per i… - PierantoniFabio : RT @LaVeritaWeb: Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti condividono le bordate di Matteo Renzi a Giuseppi: se va avanti con la task force per i… -

Ultime Notizie dalla rete : **Ue Maio Migranti:Di Maio, Ue abbia lo stesso coraggio del Recovery ANSA Nuova Europa Ue: Di Maio a "Financial Times", ok investimenti produttivi, stop austerity

Londra, 10 dic 13:08 - (Agenzia Nova) - L'Italia chiede all'Ue una maggiore attenzione alle politiche espansive. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al quotidiano ...

Come è difficile per Salvini rifarsi un nome fuori dall'Italia

Il “dossier Usa” - anche in questi giorni in cui le contorsioni della politica interna si sono riprese la scena - è in primo piano sulla scrivania di Matteo Salvini. Perché avviare un’interlocuzione c ...

Londra, 10 dic 13:08 - (Agenzia Nova) - L'Italia chiede all'Ue una maggiore attenzione alle politiche espansive. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al quotidiano ...Il “dossier Usa” - anche in questi giorni in cui le contorsioni della politica interna si sono riprese la scena - è in primo piano sulla scrivania di Matteo Salvini. Perché avviare un’interlocuzione c ...