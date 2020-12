Spunti in acquisto su Diasorin grazie a indicazioni Kepler Cheuvreux

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si muove al rialzo il titolo DiaSorin, che passa di mano in progresso dello 0,89%. A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di. L’ufficio studi ha rivisto al rialzo il giudizio sul titolo portandolo a “Buy” dal precedente “Hold”. Ritoccato all’insù anche il target price a 194 euro dai 192 indicati in precedenza. Lo scenario su base settimanale dell’azienda produttrice di apparati diagnostici rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. Il quadro tecnico di DiaSorin suggerisce un’estensione della linea ribassista verso il pavimento a 168,9 Euro con tetto rappresentato dall’area 170,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi ...

SalpadrinoT : @D_Minuti Ho visto anche io, mi pare che sia Kenny che Tony Khan qualche semino l'abbiano piantato (Kenny che parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Spunti acquisto

Teleborsa

Si fanno sentire le attese per la riunione della Banca centrale europea in cui dovrebbe essere annunciato un rafforzamento delle misure a sostegno dell’economia. Tra questi l’incremento per 500 miliar ...Il derby della rinascita nel dicembre del 1985: nella doppietta di Pablito, acquistato da Giussi Farina, i germi della grandezza berlusconiana ...Spunti in acquisto per Milano e gli altri Eurolistini. Economia > News. Martedì 10 Novembre 2020 (Teleborsa) - Si muovono al rialzo le principali Borse Europee, ma con un po' di cautela dopo il ...Spunti in acquisto per Milano e gli altri Eurolistini 10 Novembre 2020 (Teleborsa) – Si muovono al rialzo le principali Borse Europee, ma con un po’ di cautela dopo il boom di acquisti della vigilia sulla scia dell’annuncio sulvaccino Covid a cui sta lavorando Pfizer.Spunti in acquisto per Milano e gli altri Eurolistini Dopo il rally della vigilia sulla scia dell'annuncio sul vaccino Covid a cui sta lavorando Pfizer Pubblicato il 10/11/2020 Ultima modifica il 10/11/2020 alle ore 10:42 Teleborsa. Si muovono al rialzo le principali ...