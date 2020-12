Il Governo fa dietrofront: spostamento tra Comuni a Natale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra Comuni a Natale. E’ quanto apprende l’ANSA da fonti parlamentari. Il divieto di uscire dal Comune in cui ci si trova è previsto il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio. La riflessione aperta da Conte, secondo le stesse fonti, potrebbe portare a modifiche al decreto legge sul Covid o a un aggiornamento delle Faq del Governo, con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra Comuni. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità ditra. E’ quanto apprende l’ANSA da fonti parlamentari. Il divieto di uscire dal Comune in cui ci si trova è previsto il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio. La riflessione aperta da Conte, secondo le stesse fonti, potrebbe portare a modifiche al decreto legge sul Covid o a un aggiornamento delle Faq del, con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lotra. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

