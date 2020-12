Chi vincerà X Factor 2020? (Di giovedì 10 dicembre 2020) I finalisti di X Factor 2020 X Factor sta per conoscere il quattordicesimo vincitore nella storia italiana del format. Alla finale di questa sera, in diretta su Tv8 e SkyUno, arrivano quattro finalisti rappresentanti di tutte le categorie: l’under uomo Blind, l’under donna Casadilego, l’over N.A.I.P. e il gruppo dei Little Pieces of Marmelade. I pronostici, un po’ a sorpresa, vedono favoriti i due concorrenti giovani, guidati dalle new entry nella giuria di X Factor: Blind della squadra di Emma e Casadilego di quella di Hell Raton. Eppure il rapper umbro, che macina consensi con il suo singolo di lancio Cuore nero (è l’inedito più ascoltato), in semifinale è finito a rischio eliminazione per il pubblico votante, staccando così per ultimo il pass per la finale (a svantaggio di Mydrama, eliminata). Al contrario, la ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 10 dicembre 2020) I finalisti di Xsta per conoscere il quattordicesimo vincitore nella storia italiana del format. Alla finale di questa sera, in diretta su Tv8 e SkyUno, arrivano quattro finalisti rappresentanti di tutte le categorie: l’under uomo Blind, l’under donna Casadilego, l’over N.A.I.P. e il gruppo dei Little Pieces of Marmelade. I pronostici, un po’ a sorpresa, vedono favoriti i due concorrenti giovani, guidati dalle new entry nella giuria di X: Blind della squadra di Emma e Casadilego di quella di Hell Raton. Eppure il rapper umbro, che macina consensi con il suo singolo di lancio Cuore nero (è l’inedito più ascoltato), in semifinale è finito a rischio eliminazione per il pubblico votante, staccando così per ultimo il pass per la finale (a svantaggio di Mydrama, eliminata). Al contrario, la ...

