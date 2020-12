PSG-Basaksehir, sospeso il rosso a Pierre Webo: sarà in panchina (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Pierre Webo sarà regolarmente in panchina per la ripresa di Paris Saint Germain-Basaksehir. Il vice allenatore dei turchi, espulso nella gara di ieri a seguito dello sfogo per la frase razzista espressa dal quarto uomo, questa sera presenzierà nuovamente al Parco dei Principi. “Il cartellino rosso inflitto a Pierre Webo martedì da Ovidiu Hategan è stato sospeso dalla Uefa – lo scrive Radio Montecarlo Sport -. La Uefa determinerà quindi dopo le indagini se il cartellino rosso debba essere mantenuto o annullato“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020)regolarmente inper la ripresa di Paris Saint Germain-. Il vice allenatore dei turchi, espulso nella gara di ieri a seguito dello sfogo per la frase razzista espressa dal quarto uomo, questa sera presenzierà nuovamente al Parco dei Principi. “Il cartellinoinflitto amartedì da Ovidiu Hategan è statodalla Uefa – lo scrive Radio Montecarlo Sport -. La Uefa determinerà quindi dopo le indagini se il cartellinodebba essere mantenuto o annullato“. SportFace.

