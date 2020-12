Pordenonescrive 2021 | edizione digitale

Leggi su udine20

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)è la dimostrazione di come il limite del nostro tempo di pandemia possa diventare un prezioso valore aggiunto: si svolgerà infatti online, e quindi con accesso a studenti di qualsiasi latitudine, dal 2 febbraio al 2 marzo, la 12^della Scuola di scrittura promossa da Fondazione Pordenonelegge, come sempre affidata alla cura degli scrittori Alberto Garlini e Gian Mario Villalta. Un’estremamente “tangibile” e operativa, pur se pensata per la piattaforma zoom: sarà infatti interamente dedicata alla genesi e scrittura del romanzo, per affrontare concretamente le questioni connesse ai meccanismi creativi e alla narrazione di una storia nella sua interezza, attraverso lezioni frontali e un’intensa attività di laboratori, esercizi e scambi, passo passo, fra i ...