Perez in F1 nel 2021? Dopo la prima vittoria il futuro è ancora incerto

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) TroveremoSergioin F1 nel? Nel deserto del Bahrain, Checo vince il suo primo GP in carriera al termine di una gara tutta in rimonta. Nonostante i risultati e le indubbie qualità tecniche, ildel pilota messicano in F1 rimane un’incognita. Nello vedremo in Red Bull? O deciderà per un anno sabbatico? Un’attesa lunga dieci anni 190 gran premi. Tanta è durata l’attesa di Sergio, vincitore lo scorso 6 dicembre della suagaradieci stagioni in Formula 1. Quella che doveva essere la giornata della consacrazione del giovane George Russel su Mercedes, si è trasformata nel trionfo del pilota messicano, autore di una strepitosa rimonta dall’ultima posizione, dove era sprofondato in seguito al tamponamento di ...