Operaio perde le dita di una mano, a processo il titolare della ditta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 'I nostri macchinari sono tutti a norma' aveva ripetuto il titolare a chi gli chiedeva come fosse stato possibile un incidente tanto grave. Adesso però per Franco Brugnotto , 55enne titolare della ... Leggi su trevisotoday (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 'I nostri macchinari sono tutti a norma' aveva ripetuto ila chi gli chiedeva come fosse stato possibile un incidente tanto grave. Adesso però per Franco Brugnotto , 55enne...

PrimoPianoMolis : Venafro, perde il lavoro e chiede aiuto: porte chiuse ovunque per l’operaio - ildominatorix : Operaio di Palermo perde i testicoli in seguito ad un intervento chirurgico e denuncia i medici: “Mi avete rotto i coglioni!” - robexdj : Tragedia al Pantano di Pignola, operaio perde la vita – Video - lutherblister : @mrlovat Il dipendente non approva un bel niente, non più di quanto un operaio approva la linea di produzione della… - news_ferrara : Argenta, perde il controllo dell’auto dopo una curva: operaio di 22 anni muore sul colpo -

Ultime Notizie dalla rete : Operaio perde Operaio perde le dita di una mano, a processo il titolare della ditta TrevisoToday Selene Vatteroni

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: duran ...

Maltempo oggi: operaio morto a Potenza. Modena: Panaro esonda

Crolla ponte nel Bellunse: precipita una camionetta dei vigili del fuoco. Famiglie evacuate nel Modenese. Crolla pila di un ponte sul Panaro. Interrotte la ferrovia del Brennero e l'A22. Famiglie isol ...

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: duran ...Crolla ponte nel Bellunse: precipita una camionetta dei vigili del fuoco. Famiglie evacuate nel Modenese. Crolla pila di un ponte sul Panaro. Interrotte la ferrovia del Brennero e l'A22. Famiglie isol ...