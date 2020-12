Neymar: «Contento al PSG. Addio? Non mi passa per la testa» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Neymar, attaccante del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di RMC Sport la vittoria contro l’Istanbul Basaksehir Neymar, attaccante del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di RMC Sport la vittoria contro l’Istanbul Basaksehir. «Sono molto Contento qui a Parigi. Sono molto felice al club, con i miei compagni di squadra. L’idea di partire non mi passa per la mente. Abbiamo un ottimo rapporto, sono molto felice. Dobbiamo parlare e vedere cosa accadrà in futuro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020), attaccante del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di RMC Sport la vittoria contro l’Istanbul Basaksehir, attaccante del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di RMC Sport la vittoria contro l’Istanbul Basaksehir. «Sono moltoqui a Parigi. Sono molto felice al club, con i miei compagni di squadra. L’idea di partire non miper la mente. Abbiamo un ottimo rapporto, sono molto felice. Dobbiamo parlare e vedere cosa accadrà in futuro». Leggi su Calcionews24.com

