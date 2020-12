Kate Middleton | il riciclo di cappotti è totale per il tour reale in treno

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tre giorni no stop a bordo del Royal Train attraverso la Gran Bretagna per incontrare volontari, addetti alla sanità, insegnanti e giovani che si prendono cura a tempo pieno di familiari malati nell’anno del Covid-19. Il Christmas tour (così è stato chiamato) ha visto il principe William e Kate Middleton ringraziare pubblicamente chi lotta in prima linea contro la pandemia e chi, nonostante tutto, non si ferma, come i lavoratori delle ferrovie. Nove tappe in 48 ore che hanno rappresentato anche una grande occasione per le fashion victim di adocchiare i look della Duchessa di Cambridge e rubarle, naturalmente, qualche idea di stile per le feste imminenti (anche se saranno sottotono, non abbiamo scuse, infatti, per metterci anche Natale in tuta e pantofole). Pronte per salire a bordo di una (ennesima) lezione di stile «capotti invernali edition»?