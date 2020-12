Inter-Shakhtar Donetsk diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Inter-Shakhtar Donetsk si gioca questa sera mecoledì 9 dicembre 2020 alle ore 21.00. Gara decisiva per le due formazioni, soprattutto per i padroni di casa nerazzurri chiamati a vincere e sperare che tra le altre due forze del gruppo, Borussia M'Gladbach e Real Madrid non pareggino. Solo così la squadra di Conte accederebbe alla fase successiva della Champions League.Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazionicaption id="attachment 1062797" align="alignnone" width="774" Inter-Shakhtar Donetsk (getty images)/captionFormazioni migliori possibili per entrambe le squadre. L'Inter con qualche problema in mezzo al campo. In ogni caso la squadra di Conte dovrebbe essere la seguente: Handanovic; Skriniar, De Vrij, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020)si gioca questa sera mecoledì 9 dicembre 2020 alle ore 21.00. Gara decisiva per le due formazioni, soprattutto per i padroni di casa nerazzurri chiamati a vincere e sperare che tra le altre due forze del gruppo, Borussia M'Gladbach e Real Madrid non pareggino. Solo così la squadra di Conte accederebbe alla fase successiva della Champions League., le probabili formazionicaption id="attachment 1062797" align="alignnone" width="774"(getty images)/captionFormazioni migliori possibili per entrambe le squadre. L'con qualche problema in mezzo al campo. In ogni caso la squadra di Conte dovrebbe essere la seguente: Handanovic; Skriniar, De Vrij, ...

Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - Inter : ?| 5 COSE CHE NON SAI DI SKRINIAR ? Ha iniziato a giocare a calcio perché... ??? Le emozioni più grandi in nerazzur… - Inter : ?? | BUONANOTTE Grazie per il vostro sostegno, #InterFans: ne avremo bisogno anche mercoledì nella partita fondamen… - INerazzurro : RT @RGarinella: #InterShakhtar, è la notte del giudizio. Ecco i dubbi di #Conte #ucl @INerazzurro @impusino @luca_leoni1 @davidecurrenti… - ItaSportPress : Inter-Shakhtar Donetsk diretta e streaming, dove vedere il match oggi - -