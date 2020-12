Genoa, Maran evita l’esonero ma resta sotto esame (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il tecnico del Genoa Rolando Maran ha evitato l’esonero ma resta comunque sotto esame da parte del presidente Enrico Preziosi. La situazione Rolando Maran resta sulla panchina del Genoa ma lo spettro dell’esonero non è stato ancora scacciato. Come segnala Il Secolo XIX, il tecnico si giocherà tutto nei prossimi 11 giorni con quattro partite decisive. I rossoblu affronteranno prima Juventus e Milan per poi sfidare Benevento e Spezia, avversarie contro cui Maran è obbligato a fare bottino pieno per salvare la classifica e la panchina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il tecnico delRolandohatomacomunqueda parte del presidente Enrico Preziosi. La situazione Rolandosulla panchina delma lo spettro delnon è stato ancora scacciato. Come segnala Il Secolo XIX, il tecnico si giocherà tutto nei prossimi 11 giorni con quattro partite decisive. I rossoblu affronteranno prima Juventus e Milan per poi sfidare Benevento e Spezia, avversarie contro cuiè obbligato a fare bottino pieno per salvare la classifica e la panchina. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Genoa, niente esonero. Avanti con Maran: Il pareggio con la Fiorentina, con una vittoria sfumata soltanto in extrem… - 1canalesport : Genoa al testacoda con Juventus e Milan. Maran in emergenza difesa - CORNERNEWS24 : #Calcio - Genoa, fiducia a Maran e ora sfide a Juve e Milan Subito in campo in vista del doppio impegno in tre giorni - ansacalciosport : Genoa, fiducia a Maran e ora sfide a Juve e Milan. Subito in campo in vista del doppio impegno in tre giorni | #ANSA - ilsecoloxix : Genoa, fiducia a Maran dopo l’1-1 di Firenze. E ora arrivano Juventus e Milan -