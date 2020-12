Devolver sarà ai The Game Awards 2020 con la solita follia! Ecco il Devolver Digital 2021 Game of the Year Award

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 9 dicembre 2020), il publisher indipendente i cui titoli recenti includono Disc Room ed Exit the Gungeon, è noto per le sue conferenze stampa decisamente particolari. Anche se non è specificamente una conferenza stampa, i fan che guarderanno i Thepossono aspettarsi un altro evento piuttosto strambo, poiché gli editori e Nina Struthers presenteranno il "of the". Il premio, che "è strettamente riservato ai giochi annunciati in uscita nel" vedrà cinque dei titoli disfidarsi testa a testa per l'onore. I cinque giochi ...