Dayane Mello: "Balotelli, romanticissimo. È un ragazzo molto speciale" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella casa del Grande fratello Vip non c'era solo il fratello Enock, ma anche la sua ex: Dayane Mello. Una frase sessista pronunciata in diretta, durante un'ospitata nel programma, aveva creato le solite polemiche su Balotelli. Il calciatore ha trovato un nuovo contratto: giocherà fino a fine stagione nel Monza. Lei, in un momento di confronto con il neo concorrente Cristiano Margioglio, ha raccontato dell'attaccante e della loro relazione: «Io e lui in dieci anni, ci siamo trovati in tanti momenti. Quando sono arrivata in Italia ero molto giovane, ed ero disillusa sull'amore. Io non volevo una relazione, lei sì. Ci siamo mollati. Lui è andato a Manchester e io sono rimasta in Italia. Ci frequentavamo tre mesi prima rispetto alla sua partenza per il Manchester. Lo ha anche raggiunto lì. Poi ci siamo rivisti quando ci siamo lasciati con ...

