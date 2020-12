Conte | “Riconsiderare in modo radicale struttura e funzione del Mes L’Italia si farà promotrice di una proposta in Ue”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Devono essere riconsiderate inlae ladel Mes, affinché sia trasformato in uno strumento completamente diverso“. Il presidente del Consiglio Giuseppeparte da qui per chiedere appoggio al Parlamento in vista del Consiglio Ue previsto per il 10 e 11 dicembre. Al centro delle sue comunicazioni c’è la riforma del Meccanismo europeo di stabilità, avviata tre anni fa dagli Stati membri e arrivata alle battute finali. Il premier non concede alcuno spazio a chi, dentro e fuori la maggioranza, vorrebbe subito attingere alle risorse del fondo. Anzi, annuncia che“sidi unainnovatrice per integrare il nuovo Mes nell’intera architettura europea. Il modello a cui ispirarsi ...