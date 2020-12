“C’è anche lui!”. Elisabetta Gregoraci, l’abbraccio più bello. Dopo il GF Vip la sorpresa inaspettata in albergo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’esperienza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è finita. La showgirl calabrese ha deciso di lasciare la casa Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini di prolungare il programma fino al febbraio 2021 e così, nella puntata di lunedì 7 dicembre, è uscita per trascorrere le festività col figlio Nathan Falco. Lo aveva annunciato Dopo Dopo l’annuncio del conduttore e ha tenuto fede alla promessa. Raggiunto lo studio del GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha parlato di diversi argomenti toccando anche la sua sfera privata. In questo periodo, infatti, sono saltati fuori presunti flirt e fidanzati che hanno colto l’occasione per ospitate in televisione e interviste al veleno. Tra questi Mino Magli, presunto ex che ha rilasciato interviste tirando in ballo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’esperienza dial Grande Fratello Vip è finita. La showgirl calabrese ha deciso di lasciare la casal’annuncio di Alfonso Signorini di prolungare il programma fino al febbraio 2021 e così, nella puntata di lunedì 7 dicembre, è uscita per trascorrere le festività col figlio Nathan Falco. Lo aveva annunciatol’annuncio del conduttore e ha tenuto fede alla promessa. Raggiunto lo studio del GF Vip,ha parlato di diversi argomenti toccandola sua sfera privata. In questo periodo, infatti, sono saltati fuori presunti flirt e fidanzati che hanno colto l’occasione per ospitate in televisione e interviste al veleno. Tra questi Mino Magli, presunto ex che ha rilasciato interviste tirando in ballo ...

