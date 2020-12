Almanacco del 09-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)del giorno siamo a mercoledì è un giro di boa lo possiamo vedere come tale ci proviamo ci vediamo ci vogliamo mercoledì 9 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Siro il nome Siro vengono proposte diverse interpretazioni una delle più accreditate suggestive rimanda direttamente al Greco seriosa ardente splendente da cui deriva anche il nome della stella Sirio sono una pioggia di Kirk Douglas Carlo Azeglio Ciampi e Sonia Gandhi Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi Roger già qui il l’elenco Antonio Matteo Gabriele hai Annalaura Arianna Tantissimi auguri alla nostra Arianna vero vero vero vero Buona giornata a te tutti cole oggi hanno veramente un un’occasione per poter festeggiare facciamo il nostro viaggio nel tempo 9 dicembre 1959 viene ritrovata la tomba dell’atleta di Taranto l’uomo vissuto per bilmente nel quinto ...