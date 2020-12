Traffico Roma del 08-12-2020 ore 13:30 (Di martedì 8 dicembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione non molto il Traffico registrato in queste ore sulla rete viaria cittadina spostamenti fortemente condizionati e penalizzati dal maltempo maltempo che compie oggi anche di forte intensità sta interessando tutto l’interno anche a Bigolino è allerta meteo sul Lazio non te lo invito a spostarsi soltanto in caso di necessità estrema moltissime le strade che presentano tratti interamente alla io addirittura impraticabili al Lido di Ostia lungomare resta chiuso tra il piazzale dell’aquilone il canale dei Pescatori nell’estrema periferia Sud completamente chiusa al Traffico via di Porta medaglia via Ardeatina via di Torre Sant’Anastasia la polizia locale Ci segnano un incidente in tangenziale nella Nuova Circonvallazione interna all’altezza dell’uscita Monti Tiburtini Ci sono code in direzione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione non molto ilregistrato in queste ore sulla rete viaria cittadina spostamenti fortemente condizionati e penalizzati dal maltempo maltempo che compie oggi anche di forte intensità sta interessando tutto l’interno anche a Bigolino è allerta meteo sul Lazio non te lo invito a spostarsi soltanto in caso di necessità estrema moltissime le strade che presentano tratti interamente alla io addirittura impraticabili al Lido di Ostia lungomare resta chiuso tra il piazzale dell’aquilone il canale dei Pescatori nell’estrema periferia Sud completamente chiusa alvia di Porta medaglia via Ardeatina via di Torre Sant’Anastasia la polizia locale Ci segnano un incidente in tangenziale nella Nuova Circonvallazione interna all’altezza dell’uscita Monti Tiburtini Ci sono code in direzione ...

Roma, 8 dicembre 2020 - A partire da giovedì 10 dicembre ... come ad esempio il controllo della febbre di ogni singolo passeggero". Sia il traffico a lunga percorrenza che quello regionale Tilo sono ...

Ponte dell'Immacolata all'insegna del cattivo tempo. Vigili del fuoco all'opera dalle prime ore del mattino. Allagamenti e disagi alla circolazione ...

