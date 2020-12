Traffico Roma del 08-12-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione non moltoregistrato in queste ore sulle strade della capitale qualche problema legato soprattutto al maltempo in zona Colli Albani è chiusa temporaneamente per la presenza di alberi sulla carreggiata via Appia Nuova all'altezza di via Enea ildiretto sul raccordo e deviato sulla carreggiata opposta dove si circola a doppio senso di marcia si rallenta sulla via Ardeatina per la presenza di un grosso ramo sulla sede stradale in prossimità di via Viggiano possibili rallentamenti per un allagamento in via della Maglianella all'altezza del raccordo anulare a Ostia sempre chiuso per la presenza di detriti sulla carreggiata il lungomare Lutazio Catulo tra il canale dei Pescatori e piazzale dell'aquilone