Psg-Basaksehir interrotta, il quarto uomo insulta Webo: la squadra abbandona il campo (Di martedì 8 dicembre 2020) Succede davvero di tutto nel match tra Psg-Basaksehir, valevole per la sesta giornata della Champions League 2020/2021. Nel corso del primo tempo i giocatori turchi si sono arrabbiati con il quarto uomo per una presunta frase razzista (Black guy) ai danni di Webo ed è successo il putiferio. Sono volati cartellini gialli e rossi prima che entrambe le squadre decidessero di abbandonare proprio il campo. In alto il video dell'accaduto. A scatenare la protesta in campo del Basaksehir, a cui si sono poi uniti quelli del Psg, è stato l'attaccante della squadra turca Demba Ba, che ha sostenuto di aver sentito le parole "negro" e "negrito" dal quarto uomo Sebastian Coltescu, riferite all'assistente allenatore ...

