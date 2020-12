Niente rinnovo per Hysaj e Maksimovic: i due andranno via a costo zero (Di martedì 8 dicembre 2020) Erano state due richieste esplicite di Gattuso ma, a fine anno saluteranno il Napoli. Nikola Maksimovic e Elseid Hysaj, entrambi con il contratto in scadenza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 8 dicembre 2020) Erano state due richieste esplicite di Gattuso ma, a fine anno saluteranno il Napoli. Nikolae Elseid, entrambi con il contratto in scadenza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

andrea81217 : RT @matthijs_pog: Incontro concluso tra Raiola e lo United. Gli hanno proposto un rinnovo di 4 anni da 20milioni a stagione, gli è stato st… - FabrizioJuve10 : RT @matthijs_pog: Incontro concluso tra Raiola e lo United. Gli hanno proposto un rinnovo di 4 anni da 20milioni a stagione, gli è stato st… - matthijs_pog : Incontro concluso tra Raiola e lo United. Gli hanno proposto un rinnovo di 4 anni da 20milioni a stagione, gli è st… - bmwgs650dakar : @PieroLadisa Hai assolutamente ragione. Bisogna ammettere che Don Toto Corleone ha fatto, tanto per cambiare, una… - Pietro85369126 : RT @SforzaFogliani: Al Comune di Pc (giunta di Sinistra) 7 FIRME PER IL RINNOVO DEL PASS ISOLA PEDONALE. Se non lavorassero e non volessero… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente rinnovo Niente rinnovo per Tuchel, il tedesco verso l’addio al PSG: su di lui c’è il Manchester United Il Posticipo Niente pranzo in Cattedrale: "Troveremo l’alternativa"

Intanto aumentano del 30% le richieste di aiuto. Il Centro di ascolto diocesano: "Ci sono anche molti italiani. Hanno bisogno di tutto" ...

F1 | Ferrari, Vettel e la chiamata d’addio di Binotto: “Ho accettato la decisione, ma c’è voluto tempo”

Manca oramai una sola gara, quella di Abu Dhabi che si disputerà domenica prossima sullo Yas Marina Circuit, e il rapporto professionale tra la Ferrari e Sebastian Vettel andrà a chiudersi dopo ben se ...

Intanto aumentano del 30% le richieste di aiuto. Il Centro di ascolto diocesano: "Ci sono anche molti italiani. Hanno bisogno di tutto" ...Manca oramai una sola gara, quella di Abu Dhabi che si disputerà domenica prossima sullo Yas Marina Circuit, e il rapporto professionale tra la Ferrari e Sebastian Vettel andrà a chiudersi dopo ben se ...