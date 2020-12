Napoli, una statua di Maradona all’esterno dello stadio (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Una statua a Maradona? Ho ricevuto una lettera da un artista (dovrebbe essere Domenico Sepe) che voleva regalare questa statua al popolo. Abbiamo un sacco di richieste, anche sulla zona. Noi vorremmo prendere una decisione al più presto possibile”. Sono le parole di Carmine Sgambati, Presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli, a Radio Marte. “Abbiamo però un nemico che è il Covid-19 – aggiunge il presidente sulla possibile statua –: non ci permette di relazionare come si deve, i consigli e gli incontri sono diradati. Dovremmo ragionarci su a livello monotematico ma sicuramente la statua ci sarà. all’esterno dello stadio? Io preferirei andasse lì”. Il presidente si ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Una? Ho ricevuto una lettera da un artista (dovrebbe essere Domenico Sepe) che voleva regalare questaal popolo. Abbiamo un sacco di richieste, anche sulla zona. Noi vorremmo prendere una decisione al più presto possibile”. Sono le parole di Carmine Sgambati, Presidente della Commissione Sport del Comune di, a Radio Marte. “Abbiamo però un nemico che è il Covid-19 – aggiunge il presidente sulla possibile–: non ci permette di relazionare come si deve, i consigli e gli incontri sono diradati. Dovremmo ragionarci su a livello monotematico ma sicuramente laci sarà.? Io preferirei andasse lì”. Il presidente si ...

