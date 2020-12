Intera famiglia distrutta in un incidente sulla Tangenziale di Milano: il cordoglio del Consolato (Di martedì 8 dicembre 2020) Intera famiglia distrutta in un incidente sulla Tangenziale di Milano. Benjamin Rolando Cevallos Franco, la moglie Maria Fernand Macas Miranda e la loro figlia minorenne Melissa Ilary, di 12 anni. Sono loro le tre vittime del terribile incidente avvenuto sabato sera sulla Tangenziale Ovest di Milano. Sopravvissuti, ma in gravi condizioni, gli altri due figli di 16 e 10 anni. La famiglia, di origini ecuadoriane, viveva a Milano: il Consolato dell’Ecuador ha espresso cordoglio per la tragedia. È una famiglia di origina ecuadoriana quella distrutta nel terribile incidente avvenuto sabato ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 8 dicembre 2020)in undi. Benjamin Rolando Cevallos Franco, la moglie Maria Fernand Macas Miranda e la loro figlia minorenne Melissa Ilary, di 12 anni. Sono loro le tre vittime del terribileavvenuto sabato seraOvest di. Sopravvissuti, ma in gravi condizioni, gli altri due figli di 16 e 10 anni. La, di origini ecuadoriane, viveva a: ildell’Ecuador ha espressoper la tragedia. È unadi origina ecuadoriana quellanel terribileavvenuto sabato ...

