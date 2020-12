Clima | Iren ancora ai vertici della classifica mondiale CDP

(Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) –spicca a livelloper la sua leadership nella sostenibilità aziendale: è quanto emerge da report di CDP, organizzazione no-profit indipendente che a livello globale raccoglie, analizza e diffonde dati sulle performance ambientali di imprese, città, stati e regioni.ha infatti ricevuto il più alto riconoscimento (livello A) per le azioni e le strategie messe in campo per ridurre le emissioni, mitigare i cambiamentitici e sviluppare un’economia a basse emissioni di carbonio, sulla base dei dati riportati dall’azienda attraverso il questionario sul cambiamentotico 2020 di CDP. Sulla base dei punteggi assegnati da CDP,è tra le 8 imprese italiane e le 270 imprese a livelloche hanno ottenuto un livello A per le ...

Ultime Notizie dalla rete : Clima Iren

QuiFinanza

(Teleborsa) - Iren spicca a livello mondiale per la sua leadership nella sostenibilità aziendale: è quanto emerge da report di CDP, organizzazione no-profit indipendente che a livello globale raccogli ...reggio emilia Le previsioni meteo per i prossimi giorni annunciano l’arrivo di freddo intenso che irromperà in Emilia con temperature al di sotto dello zero. In queste condizioni il contatore dell’acq ...