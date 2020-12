Sondaggio Swg per Enrico Mentana, fiducia in Conte ai minimi storici: "A stento tre italiani su dieci" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come ogni lunedì non può mancare il Sondaggio Swg realizzato per il Tg La7 di Enrico Mentana . Stavolta sulla scrivania del direttore sono arrivate non solo le cifre aggiornate a lunedì 7 dicembre riguardo alle intenzioni di voto , ma anche le rivelazioni sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come ogni lunedì non può mancare ilSwg realizzato per il Tg La7 di. Stavolta sulla scrivania del direttore sono arrivate non solo le cifre aggiornate a lunedì 7 dicembre riguardo alle intenzioni di voto , ma anche le rivelazioni sulle ...

Poco più di uno su tre si fida dell’attuale esecutivo presieduto da Giuseppe Conte, prova di un crollo tra la prima e la seconda ondata a causa di ripetuti errori logistici e di comunicazione ...

Ultimi sondaggi politici, le intenzioni di voto oggi secondo Swg

Gli ultimi sondaggi politici realizzati da Swg non hanno domandato solo le intenzioni di voto, ma anche cosa dovrebbe fare il governo ora.

