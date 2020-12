Ilaria Capua spazientita a L’Aria di Domenica: «Mi dispiace, io non vi dico queste cose» (Di lunedì 7 dicembre 2020) spazientita nell’intervento a L’Aria di Domenica, Ilaria Capua risponde alle polemiche generate intorno ai divieti imposti in vista delle festività natalizie. Ospite di diversi talk di approfondimento in materia di Coronavirus, la virologa perde il tradizionale aplomb mostrandosi visibilmente contrariata. Interrompe perfino la conduttrice Myrta Merlino nel chiaro intento di far valere il proprio punto di vista. Leggi anche >> Ilaria Capua ‘replica’ a Bassetti: «Nella più grande emergenza sanitaria scanso le cose irrilevanti» Ilaria Capua polemiche: contrariata a L’Aria di Domenica La puntata è quella di ieri, 6 dicembre 2020: ospite dello speciale della ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020)nell’intervento adirisponde alle polemiche generate intorno ai divieti imposti in vista delle festività natalizie. Ospite di diversi talk di approfondimento in materia di Coronavirus, la virologa perde il tradizionale aplomb mostrandosi visibilmente contrariata. Interrompe perfino la conduttrice Myrta Merlino nel chiaro intento di far valere il proprio punto di vista. Leggi anche >>‘replica’ a Bassetti: «Nella più grande emergenza sanitaria scanso leirrilevanti»polemiche: contrariata adiLa puntata è quella di ieri, 6 dicembre 2020: ospite dello speciale della ...

