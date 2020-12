Fisco, nei primi 10 mesi gettito entrate tributarie in calo (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-ottobre, secondo i dati del Mef, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 337.368 milioni, segnando una riduzione di 22.462 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-6,2%). Secondo il Mef, però, la variazione negativa riflette sia il peggioramento congiunturale sia le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Nel mese di ottobre le entrate tributarie hanno registrato una variazione negativa di 1.135 milioni (-3,2%) determinata dalle imposte dirette che hanno evidenziato un andamento negativo di 779 milioni (-4,2%) per effetto dei versamenti di Irpef e Ires derivanti dall’autotassazione, mentre le imposte indirette segnano una diminuzione di 356 milioni (-2,2%). Nel periodo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-ottobre, secondo i dati del Mef, leerariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 337.368 milioni, segnando una riduzione di 22.462 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-6,2%). Secondo il Mef, però, la variazione negativa riflette sia il peggioramento congiunturale sia le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Nel mese di ottobre lehanno registrato una variazione negativa di 1.135 milioni (-3,2%) determinata dalle imposte dirette che hanno evidenziato un andamento negativo di 779 milioni (-4,2%) per effetto dei versamenti di Irpef e Ires derivanti dall’autotassazione, mentre le imposte indirette segnano una diminuzione di 356 milioni (-2,2%). Nel periodo ...

