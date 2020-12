“Ecco cosa non torna”. Fabrizio Corona e le nozze con Lia Del Grosso: “Uno come lui…” (Di lunedì 7 dicembre 2020) La notizia dell’imminente matrimonio tra Fabrizio Corona e Lia Del Grosso ha suscitato grande clamore sia tra gli addetti ai lavori che sui social. Tutto è nato quando si sono diffuse sul web le partecipazioni del matrimonio. Subito Lia ha confermato che a breve si sposerà con Fabrizio, ma quest’ultimo, invece, ha smentito la notizia. E così sull’argomento è tornato oggi il giornalista Roberto Alessi, ospite di Ogni Mattina, programma trasmesso da TV8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Sulla vicenda Alessi ha mostrato più di una perplessità, affermando tra l’altro che “Qualcosa non torna”. Poi ha aggiunto: “Mi sembra strano che basti una Pec per sposarsi”. Insomma c’è un alone di mistero su questo fatidico matrimonio, per non parlare della smentita di Corona. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) La notizia dell’imminente matrimonio trae Lia Delha suscitato grande clamore sia tra gli addetti ai lavori che sui social. Tutto è nato quando si sono diffuse sul web le partecipazioni del matrimonio. Subito Lia ha confermato che a breve si sposerà con, ma quest’ultimo, invece, ha smentito la notizia. E così sull’argomento è tornato oggi il giornalista Roberto Alessi, ospite di Ogni Mattina, programma trasmesso da TV8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Sulla vicenda Alessi ha mostrato più di una perplessità, affermando tra l’altro che “Qualnon. Poi ha aggiunto: “Mi sembra strano che basti una Pec per sposarsi”. Insomma c’è un alone di mistero su questo fatidico matrimonio, per non parlare della smentita di. ...

ItaliaViva : .@matteorenzi: 'A luglio ho chiesto pubblicamente a Conte, in aula, di avere un dibattito parlamentare su questo te… - StefanoFeltri : Se volete sapere su cosa stanno litigano in Consiglio dei ministri trovate tutto qua: dirigenti assunti senza conco… - ZZiliani : Ladies & gentlemen, ecco la Ministra juventina. Cosa non si fa per agevolare un certificato di cittadinanza a un bo… - bb_1774 : RT @GiancarloDeRisi: IL VOTO USA 2020 È STATO UN DISASTRO. ECCO CHE COSA È SUCCESSO - Jollay54 : RT @GiancarloDeRisi: IL VOTO USA 2020 È STATO UN DISASTRO. ECCO CHE COSA È SUCCESSO -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco cosa Guida al regalo di Natale perfetto: tutto quello che devi sapere in anticipo Fortune Italia