David Beckham | “Vorrei tornare attaccante per giocare con Mbappé”

"Mi piacerebbe essere ancora un calciatore. Vorrei tornare in campo per giocare con un attaccante come Kylian Mbappé. Sarebbe un vero sogno giocare con uno come lui. Basta davvero dargli un bel passaggio in movimento e lui prenderà palla e andrà in gol". Lo ha detto David Beckham in un'intervista rilasciata ai microfoni di "Telefoot". L'ex calciatore britannico, presidente dell'Inter Miami, ha affermato che avrebbe voluto giocare con un attaccante come Kylian Mbappe, giovane pilastro della nazionale francese e del Paris Saint Germain.

Le parole di David Beckham in un'intervista ai microfoni di Telefoot: "Vorrei tornare attaccante per giocare con Mbappé".

Brooklyn Beckham pronto a una carriera nella moda

Sembra che Brooklyn Beckham stia per debuttare nel mondo della moda: ha chiesto aiuto a un noto consulente che ha già collaborato con star di primo piano.

Sembra che Brooklyn Beckham stia per debuttare nel mondo della moda: ha chiesto aiuto a un noto consulente che ha già collaborato con star di primo piano.