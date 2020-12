(Di lunedì 7 dicembre 2020) Non denaro maFidady perlein crisi di. Sta avendo un successo strepitoso, al di là di qualunque aspettativa, l’ultima trovata di don Paolo Steffano,di Sant’Arialdo, quartiere multietnico di. Per dare sostegno concreto alle personedon paolo ha proposto a fedeli e amici di donare i td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Baranzate, il parroco raccoglie punti Fidaty Esselunga per aiutare le famiglie bisognose -

Ultime Notizie dalla rete : Baranzate parroco

Il Notiziario

Non denaro ma punti Fidady per aiutare le famiglie in crisi di Baranzate. Sta avendo un successo strepitoso, al di là di qualunque aspettativa, ...