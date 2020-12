Anm | in circolazione da stamane a Napoli 20 nuovi bus a metano

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono entrati inquesta mattina a20autobus aAnm, lunghi 12 metri, la misura maggiore dei bus inin città. I 20veicoli modello Citymood possono trasportare in modalità normale 100 passeggeri e da oggi sono in servizio sulle direttrice principali: R5, R2, 196 e 151. Ibus hanno un basso impatto sull’ambiente e sono dotati di posto guida già isolato strutturalmente, oltre all’aria condizionata e agli altri dispositivi tecnologici più moderni. I bus fanno parte della fornitura della Regione Campania attraverso l’Acamir che li ha dati ad Anm in usufrutto a titolo oneroso. Con l’ingresso in strada dei 20 bus di oggi arriva a un totale di 92 la flotta di mezziche viaggiano dall’inizio del ...