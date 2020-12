LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti DIRETTA: Dorothea Wierer è già 14ma! (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 C’è anche Eckhoff (5/5) nel gruppetto con Herrmann, Alimbekava ed Elvira Oeberg che, al momento, si giocano il quarto posto. 15.24 Oeberg continua a non forzare. Sugli sci perde da Chevalier-Bouchet: la francese recupera 3?5 ai 3100 metri. 15.22 Oeberg al comando dopo il primo poligono con 31?1 su Chevalier-Bouchet e 36? su Roeiseland. A 52? sono insieme Alimbekava, Elvira Oeberg e Herrmann. Dorothea Wierer è già 14ma a 1’37”! Sprofonda Lisa Vittozzi, 43ma a 2’22”. 15.22 3/5 per Lisa Vittozzi, 5/5 per Wierer. 15.21 Non sbagliano neanche Herrmann e Alimbekava, 4/5 per Davidova. 15.21 4/5 per Elvira Oeberg, veloce 5/5 per Roeiseland. 15.20 5/5 per Oeberg, un errore per Chevalier. 15.20 Oeberg è già al primo poligono. 15.19 Eckhoff è partita come un razzo e ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 C’è anche Eckhoff (5/5) nel gruppetto con Herrmann, Alimbekava ed Elvira Oeberg che, al momento, si giocano il quarto posto. 15.24 Oeberg continua a non forzare. Sugli sci perde da Chevalier-Bouchet: la francese recupera 3?5 ai 3100 metri. 15.22 Oeberg al comando dopo il primo poligono con 31?1 su Chevalier-Bouchet e 36? su Roeiseland. A 52? sono insieme Alimbekava, Elvira Oeberg e Herrmann.è già 14ma a 1’37”! Sprofonda Lisa Vittozzi, 43ma a 2’22”. 15.22 3/5 per Lisa Vittozzi, 5/5 per. 15.21 Non sbagliano neanche Herrmann e Alimbekava, 4/5 per Davidova. 15.21 4/5 per Elvira Oeberg, veloce 5/5 per Roeiseland. 15.20 5/5 per Oeberg, un errore per Chevalier. 15.20 Oeberg è già al primo poligono. 15.19 Eckhoff è partita come un razzo e ...

OA_Sport : LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti DIRETTA: Wierer e Vittozzi puntano sul poligono per la rimonta - wonderDorofan : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti per l’Inseguimento femminile: Hanna Öberg cerca la fuga, le azzurre devono rimontare #biathlon @AleBerg… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: la Norvegia domina la scena ottima Italia in quinta posizione -… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti per l’Inseguimento femminile: Hanna Öberg cerca la fuga, le azzurre devono rimontare #biathlon @AleBerg… - neveitalia : LIVE da Kontiolahti per l’Inseguimento femminile: Hanna Öberg cerca la fuga, le azzurre devono rimontare #biathlon… -