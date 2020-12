Insigne: “Abbiamo fatto una grande prestazione da squadra, ci voleva, è importante” (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel post partita di Crotone-Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il capitano azzurro, Lorenzo Insigne. “Oggi abbiamo fatto una grande prestazione da squadra, al di là dei 4 gol. Ci voleva, è importante. Per la classifica siamo tutti là, cercheremo di giocarcela ogni domenica. Abbiamo fatto qualche partita sottotono, lo sappiamo, ma dobbiamo mantenere questi ritmi. Giocando ogni 3 giorni è difficile, ma la rosa è più ampia degli altri anni e questo permette al mister di far scendere in campo chi sta meglio fisicamente”. Giovedì vi aspetta la Real Sociedad. “E’ una partita molto importante contro una grande squadra, dobbiamo sfruttare il fatto che giochiamo in casa, anche se con lo stadio vuoto sappiamo che non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel post partita di Crotone-Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il capitano azzurro, Lorenzo. “Oggi abbiamounada, al di là dei 4 gol. Ci, è importante. Per la classifica siamo tutti là, cercheremo di giocarcela ogni domenica. Abbiamoqualche partita sottotono, lo sappiamo, ma dobbiamo mantenere questi ritmi. Giocando ogni 3 giorni è difficile, ma la rosa è più ampia degli altri anni e questo permette al mister di far scendere in campo chi sta meglio fisicamente”. Giovedì vi aspetta la Real Sociedad. “E’ una partita molto importante contro una, dobbiamo sfruttare ilche giochiamo in casa, anche se con lo stadio vuoto sappiamo che non ...

