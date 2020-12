Benevento, Inzaghi: «Bravi i miei ragazzi, potevamo anche vincere» (Di domenica 6 dicembre 2020) Filippo Inzaghi ha parlato dopo Parma-Benevento Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 in casa del Parma. SODDISFAZIONE – «Sono molto soddisfatto. Prima della partita non volevo alibi, però è difficile regalare al Parma 7-8 assenze importanti come quelle di oggi. Loro hanno valori importanti e si salvano facilmente da anni. Era una gara che temevo, ma i ragazzi sono stati molto Bravi: non abbiamo subito neanche un tiro in porta. Forse c’è anche rammarico, perché nel finale avremmo potuto vincere. Però la squadra ha dato tantissimo, sta trovando continuità». IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic è uno che pretende tanto, ma a me piacciono i calciatori che trascinano il gruppo e si ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Filippoha parlato dopo Parma-Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 in casa del Parma. SODDISFAZIONE – «Sono molto soddisfatto. Prima della partita non volevo alibi, però è difficile regalare al Parma 7-8 assenze importanti come quelle di oggi. Loro hanno valori importanti e si salvano facilmente da anni. Era una gara che temevo, ma isono stati molto: non abbiamo subito neun tiro in porta. Forse c’èrammarico, perché nel finale avremmo potuto. Però la squadra ha dato tantissimo, sta trovando continuità». IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic è uno che pretende tanto, ma a me piacciono i calciatori che trascinano il gruppo e si ...

