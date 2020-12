Studentessa 13enne protesta contro la DAD studiando in strada | sospesa dalla preside

(Di sabato 5 dicembre 2020)da scuola a causa di una singolarela didattica a distanza. E’ quanto accaduto ad una ragazzinaa Torino e riportato da La Stampa: la giovane, iscritta alla terza media alla scuola media Nievo di Torino, ha deciso di seguire le lezioni in– come segno diL'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Studentessa 13enne

NewNotizie

La riapertura delle scuole ha "avuto un grande impatto" sulla crescita dei casi di Covid: lo dice uno statistico Istat, autore di uno studio.Il nuovo Dpcm entrato in vigore oggi ha messo in soffitta definitivamente le speranze di quanti sognavano di vedere riaperte le scuole superiori a dicembre, e al tempo stesso ha dato il via al lavoro ...