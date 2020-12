Per due anni un hacker interno ha rubato segreti militari a Leonardo (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - Non è un attacco hacker qualunque. Perché non è un'azienda qualunque e perché le persone coinvolte non sono ignote figure che agivano protette dall'anonimato della rete. I protagonisti di una vicenda che ricorda tanto una serie tv come 'Robot' e le più intriganti sceneggiature di spy story sono l'azienda produttrice di armamenti più importante d'Italia (e tra le più importanti del mondo), un ex collaboratore, tra responsabili proprio della cybersecurity, e un dipendente. Sono stati arrestati con l'accusa di aver sottratto giga s giga di dati alla divisione aerostrutture e velivoli di Leonardo Spa e di aver poi nascosto la gravità dei fatti. Le accuse formali non rendono la reale portata del caso: accesso abusivo al sistema informatico, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche e trattamento illecito di dati personali sono le ipotesi ... Leggi su agi (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - Non è un attaccoqualunque. Perché non è un'azienda qualunque e perché le persone coinvolte non sono ignote figure che agivano protette dall'anonimato della rete. I protagonisti di una vicenda che ricorda tanto una serie tv come 'Robot' e le più intriganti sceneggiature di spy story sono l'azienda produttrice di armamenti più importante d'Italia (e tra le più importanti del mondo), un ex collaboratore, tra responsabili proprio della cybersecurity, e un dipendente. Sono stati arrestati con l'accusa di aver sottratto giga s giga di dati alla divisione aerostrutture e velivoli diSpa e di aver poi nascosto la gravità dei fatti. Le accuse formali non rendono la reale portata del caso: accesso abusivo al sistema informatico, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche e trattamento illecito di dati personali sono le ipotesi ...

