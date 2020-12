Marquez ammette | ' Tornare a Jerez fu un errore'

(Di sabato 5 dicembre 2020) Per la prima volta dopo l'incidente dello scorso 19 luglio a, quando cadendo malamente mentre lottava per il podio dopo una grande rimonta, si fratturò l'omero del braccio destro, Marc...

Ultime Notizie dalla rete : Marquez ammette

Per la prima volta, il pilota della Honda ha ammesso che il tentativo di rientro lampo è stato ciò che ha portato alla rottura della prima placca.Marc Marquez ammette l'errore di aver affrettato i tempi del suo rientro in pista dopo l'infortunio. E non intende ripeterlo ...