Golpe Borghese | giudice Salvini | ' nomi imbarazzanti nei nastri di Labruna' **

(Di sabato 5 dicembre 2020) Milano, 5 dic. (Adnkronos) - "Antoniosi presentò da me nei primi anni Novanta con una vecchio borsa impolverata, era stato uno dei pochi condannati nel processo di piazza Fontana per i depistaggi del Sid, si sentiva un capro espiatorio che aveva pagato per tutti. Era stato degradato e cercava un riscatto, una riabilitazione. Il suo ex superiore Maletti si era rifugiato in Sudafrica e, all'interno dei Servizi, molti legami di fedeltà si erano rotti. La borsa diconteneva grosse bobine magnetiche con le registrazioni dei suoi colloqui con i congiurati del 'Golpe'". Guido, alloraistruttore, stava indagando sulla strage di piazza Fontana ma si trovò di fronte a elementi capaci di svelare un'altra verità sulla notte che avrebbe potuto cambiare il destino del Paese. ...