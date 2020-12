F1 | Carlos Sainz | “Una giornata difficile | ma nelle qualifiche abbiamo ottenuto un’ottima prestazione”

(Di domenica 6 dicembre 2020) Lo spagnolopuò sorridere alla fine della fiera, al termine delledel GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato nel deserto, diverso da quello abituale, lo spagnolo della McLaren ha conquistato l’ottavo posto, che viste le difficoltà di tutto il fine settimana è da valutare con il segno “+”., infatti, specialmente nel primo giorno di prove non aveva quella velocità che il team di Woking si aspettava. Già nella FP3 qualcosa di meglio si era visto (10° tempo), ma poi l’iberico si è superato nel time-attack, ottenendo la qualificazione alla Q3 e concludendo ottavo:moltoper noi, ma penso che siamo riusciti a salvare leconprestazione. ...

ciccionocera95 : RT @xswagmasta: Lotta accesa per il quarto posto piloti, se la giocano Ricciardo che ha due punti di vantaggio su Perez e 8 su Carlos Sainz… - xswagmasta : Lotta accesa per il quarto posto piloti, se la giocano Ricciardo che ha due punti di vantaggio su Perez e 8 su Carl… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: la #McLaren si oppone al test di #Sainz con la #Ferrari ad #AbuDhabi - FormulaPassion : #F1: la #McLaren si oppone al test di #Sainz con la #Ferrari ad #AbuDhabi - Franci93 : #F1 #SakhirGP @Carlossainz55: 'Sono sorpreso dalla nostra performance del venerdì'. -

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Sainz

15esima posizione amara per il giovane inglese; il compagno di squadra Carlos Sainz invece ha piazzato la sua McLaren in quarta fila con l'ottavo tempo ...SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas ottiene la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota finlandese scatterà per ...