Carcere, non bastano i numeri. Per farsi un'idea serve vedere con i propri occhi (Di sabato 5 dicembre 2020) Vorrei intervenire anch'io sul dibattito aperto in questi giorni dal direttore Marco Travaglio sul nostro giornale, che ha il pregio di ospitare pareri diversi creando un confronto che può solo far bene alla società. Mi permetto di dire la mia avendo operato per dieci anni come volontario nei penitenziari di Cremona e di Lodi ma non solo. Nel 2009 ho visitato tutte le carceri della Lombardia e ho avuto modo di conoscere da vicino diverse realtà. Abbi pazienza, caro Marco, ma vorrei farti una domanda che spero non suoni come provocatoria: quando sei entrato in Carcere l'ultima volta? Son convinto che per parlare di Carcere non basti conoscere i numeri pubblicati sul sito del ministero della Giustizia ma sia utile aver trascorso qualche giornata accanto ai detenuti, vedendo dove dormono, dove cucinano, dove si lavano, dove pisciano, dove ...

Ultime Notizie dalla rete : Carcere non Dentro il carcere il sesso non ha spazio Il Post ‘Ndrangheta, confermata in Appello condanna a 20 anni per Giovanni De Stefano

Corte d’Appello ha condannato anche Vincenzino Zappia e Demetrio Sonsogno, detto “Mico Tatoo”, rispettivamente a 10 anni e 8 mesi e 12 anni di reclusione. È stato confermata, inoltre, la condanna dell ...

Maxi furto in Croazia, rilasciati i due poliziotti e il carabiniere

ZAGABRIA Sono stati rilasciati ieri i due poliziotti e il carabiniere arrestati mercoledì sera in Croazia con l’accusa di furto di un ingente quantità di denaro. Assieme ad altri tre connazionali (tut ...

