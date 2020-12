Vincenzo De Luca | Alcune regioni falsano i dati sulle terapie intensive

(Di venerdì 4 dicembre 2020) “In Italia isono clamorosamente falsati, ci soniche tramettono un dato inverosimile di posti di terapia intensiva per far abbassare la percentuale dei ricoverati in intensiva”. Lo ribadisce, in diretta Facebook, il governatore della Campania,De. “Vedrete, nelle prossime settimane sarà chiaro che la Campania è una delle pochissimeche ha trasmessoveri”, ha aggiunto.

“Dal governo sono stati commessi errori clamorosi, come la divisione per zone: ci sono zone che dovrebbero uscire dal rosso con 4-5 volte in più i ricoveri della Campania. Detto questo, a noi va bene ...Vincenzo De Luca parla dell'emergenza Coronavirus in Campania. Come ogni venerdì, il governatore della Regione Campania ha fatto il punto ...